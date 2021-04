publié le 21/04/2021 à 10:00

Il y a 5 ans jour pour jour, le 21 avril 2016, nous étions nombreux à rester abasourdis par l’annonce de la disparition du chanteur Prince, retrouvé mort dans sa résidence de Minneapolis à l’âge de 57 ans.

Pendant les jours qui ont suivi, le monde est devenu violet, de la couleur de cette Purple Rain, sa plus célèbre chanson, écrite et enregistrée en 1983, il avait 25 ans. Prince avait dit un jour de cette chanson : qu’elle avait "pour thème la fin du monde". "Quand il y a du sang dans le ciel, le rouge et le bleu donne du violet", c’était son explication, enfin celle qu’il avait donnée ce jour-là.

Les artistes du monde entier qui étaient sur scène au moment de la mort de Prince, ont été très nombreux à lui rendre hommage spontanément. Ce fut le cas de Bruce Springsteen. Le Boss chantait à Brooklyn, le 23 avril au soir, et il avait ouvert son concert avec une reprise surprise de Purple Rain.

Et le solo de guitare de Nils Lofgren, guitariste du E. Street Band, était brûlant ce soir-là pour saluer la mémoire et le talent fou de Prince, c’était pendant la tournée The River Tour de Bruce Springsteen. Interrogé peu de temps après, Springsteen avait confié : "À chaque fois que je le voyais en concert je me disais : 'ok retourne travailler. Il était au-dessus du lot, il n’y avait pas meilleur que lui sur scène'".