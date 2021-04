Eros Ramazzotti chante "My cherie Amour" de Stevie Wonder

Quand Eros Ramazzotti reprennait dans une version espagnole "My Cherie Amour" de Stevie Wonder.

publié le 20/04/2021 à 10:09

On va voyager ce matin, en écoutant un italien interpréter en espagnol une chanson américaine : My cherie Amour, bijou signé Stevie Wonder. C’est une de ses premières créations, il avait 16 ans.

Il a écrit ce morceau en quelques minutes pour Marsha, sa petite amie de l’époque, rencontrée dans le Michigan, ils étaient ensemble à l’école pour non-voyants. La chanson s’appelait d’ailleurs au départ Oh my Marsha. Elle n’est sortie que 3 ans plus tard, en 1969, retravaillée entre-temps par les équipes du Label Motown parce que Stevie n’était plus avec Marsha, et la productrice qui prenait des cours de français, a décidé du titre, ça sera : My cherie Amour. Ça fait partie de ces faces B de 45 tours qui ont dépassé les faces A et qui sont devenues d’immenses succès.

Stevie Wonder l’a aussi chantée en italien, en espagnol. Et curiosité : 40 ans après lui, en 2009, l’italien Eros Ramazzotti s’est emparé de My cherie Amour, qui a toujours été une de ses chansons préférées. Il l’a repris dans sa version espagnole, accompagné par les musiciens du Buena Vista Social Club. Un peu de douceur, romantique et exotique. C’est notre pépite du jour : Eros Ramazzotti emmène Stevie Wonder à Cuba

C’est une pépite cachée dans le répertoire du chanteur Eros Ramazzotti. Cette version de My cherie Amour n’apparaît pas sur ses albums, on la trouve dans une compilation intitulée les Classics de Rythms Del Mundo.