Édith Piaf : découvrez la version originale de "L'Homme à la moto"

publié le 19/04/2021 à 09:35

Dans notre catégorie "Rendons à César ce qui lui appartient", intéressons-nous à L’Homme à la moto, de l'été 1956, l’un des grands succès d’Édith Piaf. La chanteuse venait de passer un an aux États-Unis, et c’est là-bas qu’elle avait repéré un morceau rhythm'n'blues, très western, interprété par un trio vocal qui s’appelait The Cheers.

La chanson en question avait pour titre Black denim trousers and motorcycle boots, (Jean noirs et bottes de moto), elle avait été inspirée par le succès pétaradant de Marlon Brando, tout en Jean et cuir, dans le film L’équipée Sauvage. Édith Piaf avait donc demandé à ce qu’on adapte cette chanson pour elle, c’est comme ça que le parolier Jean Dréjac a imaginé L'homme à la moto, en restant d’ailleurs très fidèle au texte d’origine. La moto a donc fait un long voyage, puisqu’elle vient des États-Unis. C’est notre pépite du jour : avant Édith Piaf, The Cheers chantaient Black Denim Trousers and Motorcycle Boots. C’est la version originale de L’Homme à la moto de Piaf…

Un morceau signé par le tandem Jerry Lieber et Mike Stoller, ceux qui, à la même époque, écrivaient les premiers morceaux d’un jeune qui s’appelait Elvis Presley ! Ce sont les auteurs de Hound Dog, Loving you, Love me, et aussi plus tard Stand by me. En adaptant ce morceau américain, on peut dire qu’Édith Piaf a participé au frémissement du rock en France.