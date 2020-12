Quand John Travolta et Olivia Newton-John chantaient "Rockin' Around the Christmas Tree"

Ce matin on va danser autour du sapin, Rockin’ Around the Christmas Tree, un incontournable des classiques de Noël, enregistré pour la première fois il y a 62 ans par une jeune chanteuse alors âgée de 12 ans, Brenda Lee.

La chanteuse Brenda Lee a raconté des années après, qu’elle a enregistré ce morceau pendant les vacances d’été, le reste du temps elle était à l’école. Et pour qu’elle se mette dans l’ambiance de Noël, le producteur avait coupé la clim de la cabine d’enregistrement, et avait fait installer un sapin décoré à côté d’elle. Il existe aujourd’hui plus de 300 versions de sa chanson.

John Travolta et Olivia Newton-John, l’ont interprétée façon Grease. Et pour une version franchement rockabilly, il faut s’en remettre au trio allemand The Baseballs, extrait de leur album de Noël sorti en 2012. Rockin’ Around the Christmas Tree se transmet de génération en génération. Il y a 3 ans la chanteuse américaine Miley Cyrus l’enregistrait pour la plateforme Spotify.

> Rockin' Around The Christmas Tree