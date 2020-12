Eddy Mitchell et Véronique Sanson chantent "Noël Blanc"

publié le 21/12/2020 à 09:50

Intéressons-nous ce matin à la chanson la plus vendue de toute l’histoire du marché du disque, à plus de 50 millions d’exemplaires : White Christmas, première version par Bing Crosby. Une chanson écrite et composée en 1941 par un ex-sergent de l’armée américaine, pionnier de la comédie musicale, Irving Berlin, les paroles évoquent les souvenirs de Noël de notre enfance, sur une très belle mélodie jazzy.

Il existe aujourd’hui près de 2.000 versions de White Christmas, transformée par exemple en blues, par Eric Clapton. Revenons à une interprétation plus swing, celle du crooner Michael Bublé en 2011 et on ne le sait pas toujours, mais comme pour Vive le vent, c’est Francis Blanche qui a adapté White Christmas en français à la fin des années 40. La chanson est logiquement devenue Noël Blanc. Une des plus belles interprétations, c’est un duo enregistré en l’an 2000, qui réunit Véronique Sanson et Eddy Mitchell.