Miley Cyrus - Live from Whisky a Go Go - Zombie #SOSFEST

publié le 20/10/2020 à 16:08

Miley Cyrus continue d'épater son public par son talent. Après avoir réinterprété Heart of Glass de Blondie, la star a repris Zombie de The Cranberries, lors de son passage au Whiskey a Go-Go Festival de Los Angeles, le 17 octobre dernier.

La chanteuse participait à ce festival qui permet de réunir des fonds pour #SOSFest, qui permet de réunir des fonds pour les personnes vulnérables touchées par la crise du coronavirus, comme le précise le média américain Fox News.



Sa performance a été vue plus d'un million de fois sur YouTube et continue de réunir des fonds qui s'élèvent à plus de 1.2 million de dollars. Avec sa voix puissante, Miley Cyrus a pu donner des frissons à ses fans, qui n'ont pas manqué de la féliciter sur les réseaux sociaux. Je crois qu’on l’a sous-estimé la Miley Cyrus là", écrit ainsi un internaute. "Miley Cyrus qui suit son chemin pour devenir la légende qu'elle est destinée à être", renchérit un des comptes de fans français non officiels.

Miley Cyrus qui suit son chemin pour devenir la légende qu'elle est destinée à être 🖤 pic.twitter.com/yx6m7dfvdD — Miley Cyrus France (@MileyFR_Source) October 19, 2020

Plus encore, le groupe de rock irlandais a félicité Miley Cyrus avec un message chaleureux : "Nous sommes heureux d'entendre Miley Cyrus reprendre Zombie Whiskey a Go-Go Festival à Los Angeles. C'est l'une des plus belles reprises de cette chanson que nous avons pu entendre. Nous pensons que Dolores [décédée en janvier 2018] aurait été très impressionnée".

Je crois qu’on l’a sous-estime la Miley Cyrus la https://t.co/G8m9WARYmP — quarte.heure.vingt. (@quatreheure20) October 20, 2020