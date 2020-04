John Travolta : "Chaque soir je pleurais jusqu'à ce que je m'endorme"

publié le 18/04/2020 à 14:32

John Joseph Travolta a vu le jour le 18 février 1954 dans la petite ville d'Englewood, de l'autre côté du fleuve Hudson, juste en face de New York. John Travolta grandit paisiblement au sein d'une famille ni riche ni pauvre, amicale et rassurante. Il se souvient de l'entrepôt de son père, le Travolta Tire Exchange. Et des nuits blanches passées dans sa chambre à regarder les avions décoller et se poser à l'aéroport de La Guardia...



A l'âge de six ans , il déclarait déjà vouloir être enfant acteur. Il se produisait alors en spectacle devant ses parents. Il postulera pour faire partie d'une émission télé, le Garry Moore Show. Prendra des cours de comédie pendant les vacances d'été. "J'arrivais à dupliquer ce que faisaient les vrais acteurs...Je ne les imitais pas...J'avais cette chance de pouvoir observer les gens, bien les regarder et pouvoir les absorber" expliquera John Travolta.



Travolta demande alors à ses parents de quitter l'école pour tenter sa chance: partir à New York et devenir acteur. "C'est ce que je veux faire...Et il n'y a rien d'autre qui m'intéresse" leur dit-il. Sa mère est conquise. Son père réticent. Il propose un marché à son fils. Un an pour faire ses preuves...S'il échoue, il devra retourner à l'école. Il ne retournera pas à l'école...



Plus tard, dans le début des années 70, l'Amérique prend déjà ses distances avec le peace and love, le Vietnam et la pop music. Voici venu le temps du disco ! Un grand reportage du New York Magazine raconte les nouveaux samedis soirs de la jeunesse de Brooklyn. Et retient l'attention des scénaristes. Travolta serait parfait dans le rôle d'un beau mec, simple employé d'une quincaillerie de Brooklyn et qui va trouver la rédemption en boite de nuit...Travolta lit le script en une nuit et refuse...Pas assez bien pour lui. Peur que ce rôle conforte son image de bellâtre insouciant..."Je ne voyais pas quoi faire de ce Tony Manero" avoue-t-il. Et de ce film qui s'appelait Saturday Night Fever, la "Fièvre du Samedi Soir".

L'invité "Confidentiel"

Olivier Delcroix, journaliste, rédacteur en chef du Figaroscope, auteur de l'encyclopédique "Le cinéma d’action américain" paru chez Hoëbeke.