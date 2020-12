Véronique Sanson et Marc Lavoine offrent un duo sublime avec "Une nuit sur son épaule"

Direction le port de La Rochelle, dans la chaleur d’un soir d’été, sous les étoiles. Le 12 juillet 1994, le Festival des Francofolies battait son plein pour ses 10 ans et dans ce cadre de rêve, Véronique Sanson proposait un de ses concerts mémorables devant 10.000 personnes.

Sur scène à ses côtés, entre deux solos, des amis qui passaient le temps d’un duo : Alain Chamfort, Maxime Le Forestier, I Muvrini, Michel Fugain, Yves Duteil, Paul Personne, Les Innocents ou encore Marc Lavoine. Avec ce dernier, Véronique Sanson avait choisi d’interpréter un titre de son 2ème album sorti 22 ans plus tôt : la chanson Une nuit sur son épaule.

Une chanson écrite à l’époque pour celui avec qui elle allait se marier peu de temps après : le musicien américain Stephen Stills. Ils avaient eu un coup de foudre dans les locaux de sa maison de disques et elle rêvait de nuits sur son épaule. La chanteuse était encore en couple avec Michel Berger qui trouvera la force en 1972 de réaliser le disque et de réaliser cette chanson. Vous imaginez l’ambiance en studio. Le duo que Véronique Sanson propose avec Marc Lavoine est beau et doux, c’est un petit bijou.

> Une nuit sur son épaule (avec Marc Lavoine) (Live aux Francofolies 1994)

Véronique Sanson au piano, et Marc Lavoine la tête posée sur son épaule. C’est un des duos de l’album Live de Sanson Comme ils l’imaginent, qui ressort ce vendredi en version intégrale CD et DVD. Ce soir-là, Véronique Sanson n’était entourée que d’hommes, elle l’avait voulu comme ça.