Noël : découvrez la version de "Vive le vent" d'Henri Salvador

publié le 18/12/2020

À une semaine pile du jour de Noël, on va s’intéresser à la chanson Jingle Bells, qui a 163 ans et qui se porte à merveille. Jingle Bells est un morceau qui a été écrit et composé en 1857 par le fils d’un pasteur américain, qui vivait à Boston.

Son intention de départ était de décrire les promenades en traîneau tiré par un cheval, dans les rues enneigées de son enfance, avec le bruit des clochettes qui servaient de klaxon. Et le texte était un peu grivois, il parlait d’aventures avec de jolies filles sur les traîneaux, on était donc à l’origine assez loin de l’esprit de Noël. Mais, les chorales de la ville de Boston ont intégré ce chant à leur répertoire, et l’ont interprété notamment pour les fêtes, voilà comment Jingle Bells est devenu peu à peu un standard de fin d’année.

Ce n’est qu’après la guerre, en 1948, que le morceau a été adapté en français sous le titre Vive le vent. On l’oublie, mais c’est Francis Blanche qui a signé ce texte en français. Parmi les centaines de versions de Vive le vent, voici une enregistrée en l’an 2000 par celui qui, cette année-là, triomphait de nouveau grâce à la chanson Jardin d’hiver.

> Dorothée et Henri Salvador - Vive le vent

Y’a du swing dans les branches. Tout est dans la superbe voix d’Henri Salvador qui avait 83 ans lorsqu’il a enregistré cette version de Vive le vent pour une compilation qui s’appelait Noël Ensemble, sortie il y a pile 20 ans.