publié le 30/11/2020 à 16:49

Sans public, mais diffusé à la télévision. Un an et demi après l'incendie qui a éventré Notre-Dame de Paris, et alors que l'échafaudage calciné qui menaçait la cathédrale vient tout juste d'être entièrement démonté, un concert de Noël aura lieu dans Notre-Dame de Paris le 24 décembre au soir, annonce l'archidiocèse dans un communiqué de presse.

"Dans le strict respect des normes sanitaires en cours", le concert réunira 20 chanteurs du chœur d'adultes de la Maîtrise de Notre-Dame de Paris, ainsi que la soprano Julie Fuchs et le violoncelliste Gautier Capuçon. Sans public, l'événement pourra être suivi sur France 2 et KTO. Stéphane Bern sera en charge de l'animation et de la présentation.

Un incendie a ravagé Notre-Dame de Paris dans la nuit du 15 au 16 avril 2019. Un immense échafaudage entourait alors la cathédrale pour permettre des travaux de restauration en cours. La chaleur dégagée par le feu avait rendu la structure métallique instable et avait soudé les éléments, compliquant le démontage. Le démontage a pris fin à la mi-octobre.

Depuis l'incendie, une prière télévisée avait déjà eu lieu en avril dernier, à l'occasion du Vendredi Saint, jour de commémoration pour les chrétiens de la mort du Christ. Hormis cela, seule une messe avait été célébrée en juin 2019 par l'archevêque de Paris en présence d'une trentaine de personnes.