publié le 10/04/2020 à 14:17

Malgré le confinement, une célébration de Pâques a eu lieu ce vendredi 10 avril dans une aile de Notre-Dame-de-Paris, en très petit comité. Invité sur RTL, Monseigneur Philippe Marsset, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Paris, décrit cette célébration.

"L'archevêque s'est mis à genoux devant la grande croix de Notre-Dame, au chevet de l'église, et, derrière le déambulatoire, des acteurs ont déclaré des textes profanes et religieux pour montrer que ce moment ne concerne pas que les catholiques mais le monde entier et le monde des malades", relate Mgr Marsset.

Pour lui, "exposer la Sainte Couronne d'épines, c'est comme déposer le coronavirus aux pieds du Christ". "Les malades et les mourants aujourd'hui sont la passion du Christ, et notre religion confesse que ce qu'a vécu Jésus est continué et prolongé dans les malheurs et les bonheurs. Ces malades représentent la Sainte Couronne", explique l'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Paris.

Enfin, Mgr Marsset a évoqué le symbole que cela représente d'être dans Notre-Dame aujourd'hui. "C'est être représentant de tous ceux qui voudraient être au pied de la Croix, qui ne peuvent pas faire leur Chemin de croix", dit-il.