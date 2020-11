publié le 25/11/2020 à 11:49

Le démontage complet de l'échafaudage de la cathédrale Notre-Dame de Paris a été achevé ce mardi 24 novembre. Il s'agit de la structure qui était en place avant l'incendie, qui avait en partie fondue et qu'il fallait à tout prix évacuer avant de poursuivre le chantier. Ce travail de titan a duré plus de cinq mois et c'est un exploit explique Julien Lebrat, le patron de l'entreprise à la manœuvre.

"Démonter un échafaudage incendié, dont on ne connait pas vraiment les caractéristiques mécaniques, le faire en pleine période Covid, donc un impondérable majeur. Réalisant cet ouvrage à partir de nacelles de 90 mètres, on peut être très satisfait que la cathédrale soit hors de danger de cette épée de Damoclès qui pendait au dessus de sa tête depuis un an et demi", explique-t-il.

Le chef d'entreprise a salué le travail des ouvriers. "Il y avait une responsabilité colossale sur nos épaules. Il y a un sentiment de soulagement et de fierté pour mes hommes. Je suis heureux qu'on puisse leur rendre honneur", dit-il.