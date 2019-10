Mika sur RTL : "My Name Is Michael Holbrook" est un "retour aux sources"

"My Name Is Michael Holbrook" est un "retour aux sources", confie Mika sur RTL

publié le 04/10/2019

Mon nom est Michael Holbrook. Cette inscription sur la pochette est une promesse. Celle de se raconter comme jamais. Ce cinquième enregistrement - intégralement en anglais - est une autobiographie en treize morceaux.

Douze ans après son premier album, Michael Holbrook Jr. de son vrai nom, renoue avec une forme d'innocence. Les arrangements sont toujours pop-électros, mais quelques titres sont plus organiques avec du piano et des cordes. Tout en faisant des clins d’œils à George Michael, Prince et Queen, l'album est kaléidoscope intime qui évoque l'importance de vivre le moment présent, la famille, la peur d'aimer.

Baptiser son album de la sorte, c'est une manière d'avouer que Mika, son alias, lui a un peu échappé ces dernières années "c'est un nom que je détestais et je voulais savoir pourquoi", se confie-t-il.

Cette nouvelle collection de chansons est née à la suite d'un voyage qui a mené l'artiste en Georgie, aux Etats-Unis, sur les traces de sa famille paternelle. Un véritable "retour aux sources" qui nourrira son album. "Je suis allée au cimetière de Bonaventure et j'ai vu un endroit où il y avait tous les Penniman (la famille de son père) et là y avait mon nom", raconte-t-il. Une tombe d'un inconnu avec une inscription bien trop familière ; une rencontre bouleversante pour Mika,"c'est comme si je rentrais dans ma maison et que je découvrais une pièce après 10 ans".

L'artiste anglo-libanais, star de l'émission The Voice, a été entraîné depuis tout petit par sa mère, Joannie, qui lui répétait: "Soit tu auras du succès et tu seras heureux, soit tu seras en prison". Une chanson laisse entendre sa voix dans une version alternative de Tiny Love qui clôt le disque. L'artiste se confie sur la maladie de sa mère, sur sa mélancolie et sa tristesse. "Je me met au piano et je transforme ces soucis en mélodie", raconte-t-il.

Contrairement à ces anciens albums, où l'artiste était plus pudique dans ses textes, My Name Is Michael Holbrook est très intime, sa pudeur s'étiole avec le temps. Il ne présente plus aucun personnage, aucun déguisement. "Avant je me cachais derrière des personnage, nous confie-t-il, je m'en suis rendu compte après que je dessinais ces personnages pour me raconter"



My Name Is Michael Holbrook sort ce vendredi 4 octobre 2019. Il chantera le 16 novembre à Toulouse, le 18 à Aix, le 19 à Saint-Etienne, le 15 décembre à Lille et le 14 février à Strasbourg.