publié le 07/11/2018 à 18:18

Jeudi 8 novembre aura lieu la Journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. Une journée pour sensibiliser les Français sur ces violences qui touchent un élève sur dix, selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. À cette occasion, la première dame Brigitte Macron et le chanteur Mika s'engagent sur RTL.



"J'ai été professeure. J'ai eu affaire très souvent dans ma vie à des enfants qui étaient harcelés, mais aussi à des élèves harceleurs. C'est donc un problème que je connais", explique sur RTL Brigitte Macron, qui confie recevoir de nombreux témoignages "d'enfants, d'adolescents, mais aussi énormément de témoignages de parents qui sont très démunis devant cette souffrance engendrée par la violence du harcèlement".

C'est pour cela que la Première dame a choisi de s'investir. "Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, m'a demandé de porter ce combat avec lui ; ce que je fais avec grand plaisir", assure-t-elle.

Brigitte Macron et les premières dames de nombreux pays souhaitent faire pression sur les géants du numérique (Facebook, Twitter, Snapchat...) pour que le harcèlement soit stoppé sur Internet.

Je voudrais qu'à l'école, très vite, il y ait un apprentissage de la bienveillance. Brigitte Macron sur RTL, le 7 novembre 2018.





Mais pour elle, tout doit débuter beaucoup plus tôt dans la vie des élèves. "Je voudrais aussi qu'à l'école, il y ait déjà un apprentissage de la bienveillance, parce que chez les petits ce n'est pas sur Internet que ça se passe. Parfois, les harceleurs ne se rendent pas toujours compte qu'ils le sont. On peut l'être à son insu, pour rire... Donc il faut véritablement qu'il y ait une information", martèle Brigitte Macron.



Et de citer le modèle danois, où dès le plus jeune âge, les enfants sont sensibilisés à la bienveillance et au maniement d'Internet. "Nous, on ne nous apprend pas et il ne faut pas croire que c'est inné. Ça fait partie de l'acquis et je pense qu'on doit l'acquérir très rapidement", souligne-t-elle.

C'est un privilège de pouvoir en parler. Mika à propos du harcèlement dont il a été victime plus jeune





Pour Mika, cet engagement prend racine dès son enfance. "Pour moi, c'est simple parce que je l'ai vécu donc ça faisait partir de mon enfance, de mon adolescence", raconte le chanteur au micro de RTL. Cette volonté de s'engager, de témoigner c'est aussi "parce que j'ai survécu. J'avais une très bonne famille, une mère qui me défendait beaucoup et aussi un système de support à la maison qui est très rare", confie l'artiste.



"J'en avais presque honte avant, maintenant je réalise maintenant que c'est absurde. C'est un privilège de pouvoir en parler dans des circonstances très différentes aujourd'hui. Je le fais avec mon cœur sans avoir peur de tout dire", assure Mika.