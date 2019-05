publié le 31/05/2019 à 09:51

Après son premier disque à succès Life in Cartoon Motion en 2007, Mika revient sur devant de la scène avec un nouvel album attendu dans les bacs en octobre 2019. Mais avant cette sortie, le chanteur dévoile un premier titre, Ice Cream, vendredi 31 mai 2019.



Un titre sexy à la production plus audacieuse. Moins sucré, plus tendu que ce à quoi il nous avait habitué. Mika raconte pour RTL comment cette chanson est née. "C'était à la fin de l'été, il faisait très chaud, je me suis mis dehors et pendant 10 minutes, j'ai écris une sorte de poème par rapport à tous les malaises de la chaleur [...] J'ai écris ce délire de la chaleur, c'est moins bubblegum et plus enfant terrible et je pense que pour un mec qui a 35 ans c'est plutôt la bonne direction."

Entre les rythmes secs et intenses, la légende Prince semblent se dessiner : "Il y a de l'influence Prince quand on pense à la pop qui fait danser qu'il provoque en général, évidemment, je suis tombé dans ce genre là et je pense que c'est bien", concède-t-il. "Je n'avais pas écris depuis 2 ans, je ne savais pas ce que je voulais exprimer, alors évidemment j'ai continué avec The Voice, ça m'a donné une sorte de protection pour pouvoir me redécouvrir", se souvient-il.

> MIKA - Ice Cream (Lyric Video)