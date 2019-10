publié le 03/10/2019 à 17:29

La moitié d'Eurythmics était à Paris la semaine dernière. Dave Stewart a lancé Ghost, la nouvelle comédie musicale à l'affiche du Théâtre Mogador, à Paris. Le producteur anglais cosigne paroles et musiques de cette adaptation scénique du film - sorti en 1990 - avec Demi Moore, Patrick Swayze et Whoopi Goldberg.



Ghost raconte l'histoire de Sam, jeune financier new-yorkais tué dans la rue alors qu'il vient d'emménager avec son amoureuse Molly. Son fantôme refuse de quitter notre monde. Molly court en effet un danger imminent. Il va devoir faire appel à une voyante délurée pour entrer en contact avec sa fiancée. Claudia Tagbo épate dans le rôle de cette diseuse de bonne aventure.

Le producteur de 67 ans au charisme et à l'humour intact a puisé dans ses souvenirs et son passé musical, "Il y a des éléments d'Eurythmics dans ma partition", a-t-il déclaré. Son histoire personnelle résonne avec celle du couple de Ghost. "Annie Lennox et moi avons été en couple et on a écrit aucune chanson à cette période. Quand nous avons rompu et que nous avons décidé de devenir un duo, appelé Eurythmics, on a écrit 140 chansons", a-t-il confié.

> GHOST - bande-annonce - VOSTFR