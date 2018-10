publié le 01/10/2018 à 17:42

"The show must go on !". Vingt-sept ans après la mort du chanteur de Queen, la promesse ("Le spectacle doit continuer !") semble tenue. Une comédie musicale au Casino de Paris, et le biopic à venir en atteste : l’automne sera aux couleurs du groupe de rock britannique. En réinterprétant 20 chansons de Queen, le spectacle "We will rock you" triomphe à travers le monde et débarque en France, sur la scène du Casino de Paris.



Le succès de cette musique dite opéra-rock et sa dimension théâtrale ne se dément pas, même auprès des jeunes générations. "Toutes les chansons sont des personnages, ça va dans tous les sens (…) on arrive presque à oublier que c’est aussi un groupe de rock", témoigne Doryan Ben, l’un des interprètes, âgé de 23 ans.

Un engouement qui se manifeste sur scène comme sur grand écran, avec le film "Bohemian Rhapsody" qui retrace la vie du groupe et de son charismatique leader, décédé du SIDA en 1991. Le comédien Rami Malek prête ses traits au chanteur charismatique dans ce biopic très attendu des fans, dont la sortie est prévue le 30 octobre 2018. D'après un sondage réalisé en Grande-Bretagne par la BBC en 2007, Queen serait considéré comme le "meilleur groupe britannique de tous les temps" devant les Beatles et les Rolling Stones.