publié le 30/08/2019 à 11:41

"This is the Voice !" Pour sa nouvelle saison, c'est un tout nouveau jury qui devra dénicher les perles rares parmi les candidats et les candidates de l'émission diffusée sur TF1.

Pascal Obispo qui avait été coach dans la 7e saison et Amel Bent qui était auparavant dans le fauteuil rouge de The Voice Kids seront rejoints par Marc Lavoine et Lara Fabian. Le quatuor succède à Julien Clerc, Jenifer, Mika et Soprano.

"Ces nouveaux coachs sont de grands artistes qui ont marqué la chanson française. Ils sont en adéquation avec les valeurs positives et fédératrices d'un programme tel que The Voice. Et je suis heureux de les accueillir", a confié Nikos Aliagas, qui présente l'émission, à l'AFP. En plus de ces deux nouveaux coachs, la saison 9 de The Voice réservera "de nombreuses surprises", comme le promet un communiqué du producteur, ITV Studios France.

Pour le moment, la date de diffusion de la saison 9 n'a pas encore été communiquée.