publié le 19/08/2020 à 08:02

Deux semaines après la double explosion à Beyrouth, le bilan est lourd : 177 morts et 6.500 blessés. Sur place, tout est à reconstruire. Et pour participer à sa manière, le chanteur Khaled a dévoilé une chanson inédite lundi 17 août : tous les bénéfices seront reversés à la Croix-Rouge.



"Quand j'ai vu ça, j'ai tremblé. En 30 secondes, tout a été rasé. Ça m'a peiné. Beyrouth de l'hospitalité, Beyrouth de la joie. Je suis en pleine admiration de ce pays : on leur doit la joie et il faut que ce pays marche, que l'on tourne la page", a expliqué le chanteur.

"Il ne faut pas que l'on reste toujours triste, il faut que l'on décide de vivre. Je suis optimiste parce que j'ai vu ce pays déjà détruit. Les gens veulent avancer. Les gens le méritent", poursuit-il. Elle s'appelle Beyrouth est le titre de la chanson de Khaled pour aider à reconstruire la ville.

