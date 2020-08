publié le 12/08/2020 à 06:46

Plus d'une semaine après la double explosion qui a décimé la ville de Beyrouth, le dernier bilan est de 171 morts et plus de 6.000 blessés. Mardi 11 août, la population est sortie dans la rue pour rendre hommage aux victimes.

À 18h07, heure de l'explosion, le chant du muezzine se mêle au son des cloches. Un hommage nécessaire au deuil pour beaucoup de Libanais. "Il y a quelques jours, j'enterrais un pote à moi. On jouait au foot. On n'arrive toujours pas à comprendre ce qu'il s'est passé...", confie l'un d'eux.

Les noms des victimes sont égrenés, la liste est longue sur un écran qui surplombe le port dévasté. Des vidéos défilent : les décombres, les visages ensanglantés... Des images qui ravivent la douleur de Rima : "On a plein d'amis qui ont été tués, ont disparu ou sont blessés... On est là pour les honorer. Ce sont des victimes, pas des martyrs, parce qu'elles ont été massacrées et assassinées."

Une minute de silence puis la foule se dirige vers le Parlement. Une pancarte dépasse du cortège, celle du président Michel Aoun, avec cette phrase : "Il savait".

À retrouver également dans ce journal

Coronavirus - Le Premier ministre Jean Castex, en déplacement à Montpellier, a appelé à "étendre le plus possible l'obligation du port du masque" en public, ce mardi 11 août, pour lutter contre la reprise de l'épidémie.

USA - Le candidat démocrate Joe Biden a choisi la sénatrice Kamala Harris comme colistière en vue de la prochaine élection présidentielle. Elle pourrait devenir la première femme vice-présidente des États-Unis.



Football - Le Stade rennais est qualifié directement pour la Ligue des Champions. Les Bretons disputeront à partir du 20 octobre la phase de groupes de la C1.