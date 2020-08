et AFP

publié le 13/08/2020 à 17:00

Une enquête est ouverte après la double explosion au port de Beyrouth, le 4 août, qui a tué au moins 171 personnes et fait 6.500 blessés. Ce jeudi 13 août, le numéro trois de la diplomatie américaine, David Hale, a annoncé que le FBI se joindrait aux enquêteurs libanais et internationaux pour tenter de déterminer les causes de l'explosion, lors d'une visite dans la capitale libanaise.

"Je voudrais annoncer que le FBI (police fédérale américaine) va bientôt se joindre aux enquêteurs libanais et internationaux, à l'invitation des Libanais", a annoncé le sous-secrétaire d'État pour les Affaires politiques lors d'une tournée dans les quartiers détruits par la déflagration.

David Hale est arrivé à Beyrouth ce jeudi 13 août, et doit rencontrer des officiels Libanais dans les deux jours à venir. La colère populaire engendrée par la double explosion a mené le Premier ministre Hassan Diab a annoncé la démission de son gouvernement, le lundi 10 août. L'envoyé américain a indiqué que son pays soutenait la formation d'un gouvernement "qui répond à la volonté de son peuple et s'engage véritablement et agit pour la réforme".