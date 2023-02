Les infos de 18 h - Les Rolling Stones et les Beatles réunis sur un prochain album ?

Les deux anciens Beatles Paul Mc Cartney et Ringo Star à la 56e cérémonie des Grammys en 2014

Finie la rivalité féroce entre les fans des deux groupes britanniques mythiques de rock, vraiment ? Rien d'officiel encore mais les hommes de Mick Jagger d'un côté, Paul McCartney et Ringo Starr de l'autre, seraient en train de préparer un album commun. Tous les différends peuvent ainsi se tasser avec le temps et l'âge.

Les quatre de Liverpool étaient magnétiques, pas si doux et rangés que ça. Mais ils étaient plus facilement acceptés par les parents que l'autre versant rock : celui des Rolling Stones, estampillés infréquentables.



Les deux Beatles encore en vie sont donc invités chez les Stones. Paul McCartney aurait déjà enregistré les lignes de basse. Un événement dont on ne connaît pas la date de sortie, mais ce serait la plus symbolique des réconciliations pour l'histoire du rock et l'amour de la musique.

