The Beatles : pourquoi ils étaient 6 sur le premier 45 tours du groupe

The Beatles à leur arrivée à l'aéroport John F. Kennedy de New York en 1964

On fête les 60 ans du tout premier single des Beatles. Cette chanson, sortie le 5 octobre 1962, c’est Love me Do. C'est pas le texte le plus original de Paul McCartney puisqu’il répète 25 fois le mot "love" en 2 minutes 19. Faut dire il avait écrit cette chanson à 16 ans pour sa petite amie de l’époque Iris Caldwell, qui au passage était sortie deux ans plus tôt avec George Harrison. À deux Beatles près, elle faisait le grand chelem !

À 2 Beatles près, ça fait 4 mais alors pourquoi ils étaient 6 sur leur premier 45 tours ? Patience petit scarabée, clin d’œil au nom du groupe, mix de "beetle", scarabée en anglais et "beat", rythme. Le nom a été choisi en hommage au groupe de leurs idoles, Buddy Holly, dont le groupe s’appelle les "Crickets".

Quand les Beatles entrent en studio leur batteur s’appelle Pete Best. C’est lui qui joue sur les 4 titres qu’enregistrent les Beatles. Dont Love me Do et, plus étonnant, cette reprise, Besame mucho, qui fut chantée aussi par Dalida, Tino Rossi et Mireille Mathieu… D’ailleurs la maison de disques, pour jouer la sécurité avec ces jeunes gars de Liverpool de 20 ans à peine, voulait que cette reprise soit leur premier 45 tours.

Pas Ringo Starr, mais Ringo figurant

Mais en entendant Love me Do, le futur producteur des Beatles, George Martin, a dit "C’est celle-là qu’il faut". Avec un "mais" un peu emmerdant quand même… C’est que le batteur du groupe, Pete Best, il porte mal son nom, "best". C’est une cata pour George Martin. Il faut changer. Les Beatles décident de le virer…

Passage, pas très glorieux, ils font faire le sale boulot à leur manager et ils recrutent Ringo Starr. Ce qui a valu d’ailleurs à George Harrison de se faire péter la gueule par des fans de Pete Best. Sauf qu’en studio, Ringo est tellement stressé qu’il joue à peu près aussi mal que son prédécesseur. Nouveau problème…

Mais là les Beatles n’ont pas viré Ringo ? Non mais George Martin a fait appel à un autre batteur, plus chevronné, Andy White qui joue donc sur Love me Do. Ringo Starr, étant cantonné, au tambourin et aux maracas. C’était pas Ringo Starr mais Ringo figurant. Il a mis des années à le digérer malgré le succès. Bref Paul + John + George + 3 batteurs, ça fait bien 6 Beatles ! Le compte est bon comme aurait dit Bertrand Renard, enfin Bertrand Fox in english !

