Philippe Caverivière : "Théo Curin a perdu 4 membres, c'est 2 de plus que les Beatles"

"Théo Curin a perdu 4 membres, c'est 2 de plus que les Beatles"

Théo Curin, nageur handisport, est resté ce vendredi 18 novembre pour la chronique de Philippe Caverivière. Il est devenu le premier athlète handisport à boucler les 57 km de la course Santa Fe-Coronda. "Si votre kiff c'est nager dans une eau dégueulasse, il y a la Seine à 2 pas, vous pouviez faire Paris-Mantes la Jolie, ça fait 57 km aussi", remarque le chroniqueur.

Philippe Caverivière salue cet exploit et confie son admiration pour le nageur. "Théo est de ses athlètes dont on n'oublie totalement le handicap (...) pourtant, vous avez perdu 4 membres, c'est 2 de plus que les Beatles, ce qui vous ne vous empêche pas de vous produire dans le monde entier", pointe Philippe Caverivière.

À deux jours du début de la Coupe du monde, le chroniqueur, fan de sport, a évidemment un petit mot sur le Mondial. Philippe Caverivière revient sur la polémique des faux supporters payés par le Qatar. "Tout le monde a grillé que c'était des faux. "Quand tu vois des mecs avec un maillot de l’Angleterre, sans bière à la main, qui tiennent debout et qui ne sont pas en train de vomir, là, tu sais que ce sont des faux".



