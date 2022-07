The Rolling Stones : le groupe compte-t-il s'arrêter un jour ?

Les Rolling Stones seront en concert les 19, 22 et 25 octobre prochain à Paris

154. The Rolling Stones, un groupe éternel ?

Le sujet du jour. Cette année, les Rolling Stones fêtent leurs soixante ans de carrière. Disques cultes, concerts mémorables, séparation, réconciliation, exil, excès, maladies, deuil… Depuis leur formation en 1962, le groupe a traversé les décennies et beaucoup d'épreuves.

Aujourd'hui, le groupe n'a pas l'intention de quitter la scène. À bientôt 80 ans, Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood restent fidèles à leur rock'n'roll attitude et comptent bien la garder, jusqu'à leur dernier souffle.



Pourquoi en parle-t-on ? Pourquoi les Stones continuent-ils ? Le groupe a-t-il réellement l'intention de s'arrêter ?

Analyse. "Ils ne s'arrêteront jamais, c'est dans leur ADN. La preuve, c'est que Charlie Watts est mort, on ne peut pas dire sur scène, mais à un moment où il devait encore jouer. Mick Jagger est en pleine forme, il a été opéré du cœur, il est remis d'aplomb, tout roule. Il nous envoie régulièrement des vidéos où on le voit s'entrainer en train de danser", explique Georges Lang, spécialiste rock'n'roll à RTL.

"Je crois qu'il y a un truc par rapport à la durée, c'est qu'ils s'inscrivent beaucoup plus par rapport à leurs origines, qui est le blues et les musiciens de blues, ils s'arrêtent quand ils sont morts", ajoute Alain Lahana, manager et producteur de concerts, notamment des Stones au Stade de France en 1998.

"Moi, je ne trouve pas ça pathétique, parce qu'en fait, ils donnent du bonheur. J'aimerais bien être comme Mick Jagger à son âge sur scène. Il court dans tous les sens, je défie quiconque de faire une photo nette. C'est quand même génial", confie Gaëlle Ghesquière, photographe spécialisée dans le Rock et auteure de Les Rolling Stones, aux éditions Plon.

"Je ne vois pas où est le problème, ils s'éclatent. Je pense que c'est des gens qui ne peuvent pas arrêter parce qu'ils sont drogués au public. Ils ont arrêté la dope pour se droguer à cette reconnaissance, en se disant : 'bon finalement, je n'ai pas raté ma vie'. Ils avaient des questions existentielles, on le sent dans les textes de Mick Jagger. Il a des vraies questions", explique Belkacem Bahlouli, rédacteur en chef du magazine Rolling Stone France.





