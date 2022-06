80 ans de Paul McCartney : pourquoi les Beatles se sont-ils séparés ?

Paul McCartney fête ce samedi ses 80 ans. Le célèbre bassiste des Beatles, légende de la pop britannique, est encore sur scène, puisqu'il se produira dans une semaine à Glastonbury et deviendra alors la tête d'affiche la plus âgée de l'histoire de ce mythique festival. Pas près de s'éloigner de la scène, le pilier des Beatles se produit en solo depuis plus de 50 ans, après la séparation de ce groupe mythique qui a déchainé les fans dans les années 1960.

James Paul McCartney né à Liverpool en 1942, dans une famille modeste, rencontre John Lennon en 1957 et joue avec lui dans les Quarrymen, qui deviendront ensuite les Beatles, avec l'arrivée de George Harrison et Ringo Starr. Les quatre garçons aux coupes de cheveux emblématiques ont créé une "Beatlemania" invraisemblable. Avec John Lennon, McCartney compose d'énormes tubes : Hey Jude, Penny Lane, et bien sûr Yesterday, enregistré dans 1.600 versions différentes.

Mais l'amitié d'enfance se brise. Le tournage de Let It Be, autour de l'album éponyme, sonne le glas des "Fab Four" le 10 avril 1970, au grand désespoir de leurs fans, qui n'ont jamais vraiment compris les raisons de cette séparation.

Yoko Ono responsable ?

Beaucoup de prétextes étaient évoqués, comme une accumulation d'événements, pour justifier leur séparation, des différends personnels, la mort de leur manager Brian Epstein en août 1967 ou l'arrivée de Yoko Ono dans la vie de John Lennon, qui prit une grande place dans le groupe à partir de 1968. Paul McCartney lui-même a longtemps été tenu responsable de cette séparation, étant évoqué notamment son refus de signer tout contrat avec Allen Klein, le nouveau manager du groupe en 1969.

Il y a quelques mois, en octobre 2021, le principal intéressé a livré sa version des faits dans un entretien à la BBC, relayé par The Guardian. Paul McCartney explique alors que cette période était "la plus difficile" de sa vie. "C'était mon groupe, c'était mon travail, c'était ma vie, alors je voulais que ça continue", dit-il, rejetant la faute sur John Lennon : "Je n'ai pas été à l'origine de la séparation. C'était notre Johnny". "La raison de cela est que John commençait une nouvelle vie avec Yoko.(...) John est entré dans une pièce un jour et a dit 'je quitte les Beatles'", dit-il.

Yoko Ono est souvent tenue responsable de la dégradation des relations entre les membres du groupe. Elle est d'ailleurs très peu appréciée en Angleterre. Pour autant, Paul McCartney ne lui jette pas la pierre. "Ils formaient un couple magnifique, il y avait quelque chose de très fort entre eux", dit-il.

