The Rolling Stones : que s'est-il passé lors de leur exil en France ?

Le sujet du jour. Lors de l'été 1971, les Rolling Stones fuient l'Angleterre et échappent à la justice. Alors qu'ils sont au sommet de leur succès, le fisc britannique les poursuit. Pendant 10 mois, les Stones trouvent refuge dans la Villa de Nellcote à Villefranche-sur-Mer (Côte d'Azur), louée par le guitariste Keith Richards.

Durant cet exil, le groupe enregistre leur album Exile on Main Street, qui va les porter au sommet des charts : un disque central dans leur carrière. Aujourd'hui, les membres du groupe gardent un lien particulier avec la France. En 1980, Mick Jagger achète le château de Fourchette à Pocé-sur-Cisse (Indre-et-Loire).

Pourquoi en parle-t-on ? Que s'est-il réellement passé lors de leur exil ? Quels sont leurs liens avec la France ?

Analyse. "C'est mythique car il s'est passé des choses qu'on ne peut pas raconter. Ils avaient fait venir des copains à eux, américains, dont un que j'ai rencontré. Je suis un des rares à l'avoir rencontré, c'est Gram Parsons, qui faisait partie des Byrds et qui, par la suite, a monté un groupe qui s'appelait les Flying Burrito Brothers. Il était un ami très proche de Keith Richards, pour des raisons musicales car ils aimaient tous les deux la country, le country rock surtout et aussi parce qu'ils aiment les substances interdites et donc Gram Parsons était arrivé là, avec des valises pleines, pour que les Stones puissent tenir le coup", explique Georges Lang, spécialiste rock de RTL.

"C'est rigolo, les voisins parlent bien de tout ça, ils me disent que Mick Jagger vient passer son anniversaire. Les voisins se souviennent d'avoir vu Bowie venir à la Fourchette. C'est vraiment tout petit, la grille, elle est là, dans une rue. À l'époque, il y avait Jerry Hall qui allait en vacances avec lui, quand ils étaient ensemble. C'est quelqu'un de fidèle", explique Gaëlle Ghesquière, photographe spécialisée dans le Rock et auteure de Les Rolling Stones, aux éditions Plon.





