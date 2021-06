Bécassine, c’est ma cousine, paroles et musique de Jean-Jacques Debout, hommage à l’héroïne de BD, née à Clocher-les-Bécasses, un village imaginaire du Finistère. Au départ, ce devait être Bécassine, c’est ma copine, mais à l’époque les héritiers des créateurs du personnage avaient trouvé la formule trop triviale, voilà pourquoi Bécassine est finalement devenue la cousine de Chantal Goya. Immense succès en 1979, et 2 ans plus tard, cette chanson a fait l’objet d’un gage.

Lors de l’émission en public Le Tribunal des flagrants délires, l’invitée du jour a dû interpréter Bécassine. Ce fut une curiosité et c’est devenu un document puisque l’invitée en question s’appelait Juliette Gréco. C’est notre pépite du jour : Juliette Gréco chante Bécassine c’est ma cousine de Chantal Goya.

Le charme et le mordant de Juliette Gréco dans cette reprise inattendue de Bécassine en 1981, accompagnée au piano par Georges Rabol. Juliette Gréco adorait cette récréation, on trouve d’ailleurs cette version dans un des disques de son Intégrale L’Éternel Féminin qui était sortie en 2003.