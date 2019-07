VIDÉO - Chantal Goya : "Aller à la télé, ce n’est pas mon truc"

publié le 28/04/2019 à 14:00

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Chantal Goya ! Invitée à réagir sur sa relation avec la télévision depuis le début de sa carrière, la chanteuse révèle qu'elle n'est pas fan de ce média : "La télé c'est pas mon truc ! J'ai l'impression qu'on photographie ton âme et qu'on rentre en toi, ça me fait très bizarre."

Très traqueuse lorsqu'elle est invitée sur le plateau d'une émission, ce n'est en revanche pas du tout le cas sur scène ou à la radio. "Là je suis chez moi, tranquille, bien, contente." La condition pour que Chantal Goya se sente bien à la télé ? "Il faut vraiment que je sois en confiance sinon je me bloque. Quand je me trouve décalée par rapport aux autres, j'ai le principe de me taire et de m'arrêter". très instinctive, lorsqu'une personne ne plait pas à la chanteuse, cela se voit tout de suite selon elle.

"Et puis ça fait des dégâts !" C'est pour cette raison que l'artiste, qui fête cette années ses 40 ans sur scène, hésite et réfléchit toujours avant d'accepter de participer à une émission. Seule exception : les émissions "hommage". "C'est différent ! Quand on parle de toutes mes chansons, ça me va moi."

Le grand retour de Chantal Goya sur scène !

39 ans après sa création au Palais des Congrès à Paris, Chantal Goya et son spectacle mythique Le soulier qui vole font leur grand retour sur scène ! Le show, qui a déjà rassemblé plus de 2 millions de spectateurs en France, a été réédité pour la première fois en double CD et vinyle remasterisés le 26 octobre dernier.

Chantal Goya de retour sur scène avec "Le soulier qui vole"

L’histoire : Dans un petit village d’Alsace des enfants disent au revoir à leur professeur de musique quand ils aperçoivent dans le ciel une cigogne qui vole auprès d’un énorme Soulier. À l’intérieur, une jeune fille... Les enfants reconnaissent leur amie Marie-Rose (Chantal Goya). Elle leur présente son amie la cigogne Francette. Le géant Balthazar leur a prêté son Soulier contre la promesse de le lui ramener. Marie-Rose a une belle idée en tête, celle d’emmener tous les enfants dans une Forêt Magique où ils retrouveront leurs amis : le Lapin, le Panda, un Coucou, un Château Nougatine. Arrivés dans la Forêt, ils rencontrent tous leurs amis et, émerveillés, décident de partir dans un petit train vers Animauxville. Là, tout le village est tenu par des animaux : la mairie, le café, la pâtisserie, l’école et l’école de musique. Une grande fête costumée est organisée. Mais le temps passe très vite. Il faut se quitter et repartir en Alsace. La cigogne Francette part la première, puis vient le tour de Marie-Rose dans son beau Soulier qui vole. Elle s’en va rejoindre le Pays des Géants pour rendre, comme promis, le Soulier à son ami Balthazar.

Chantal Goya, qui fête ses 40 ans de scène cette année, est actuellement en tournée dans tous les Zéniths de France. Vous pourrez notamment aller l'applaudir le 11 mai à Montpellier, le 12 mai à Marseille, le 26 mai à Rouen, le 26 octobre à Bordeaux, le 17 octobre à Toulouse, le 03 novembre à Bruxelles (Belgique), le 24 novembre à Tours, le 1er décembre à La Rochelle, le 21 décembre à Limoges ou encore le 22 décembre à Rennes.