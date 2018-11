publié le 15/11/2018 à 05:16

Elle est toujours aussi impressionnante, démesurée, belle. Après avoir sillonné la France entière depuis le mois de février, l'incroyable soucoupe volante de la galaxie Indo se pose une nouvelle fois à l’AccorHotels Arena de Paris pour trois dates les 14, 16 et 17 novembre (le second concert sera diffusé en direct à 21 heures sur TMC). Il faut dire que le public n’est toujours pas rassasié. Il revient encore et encore. 600.000 billets ont déjà été vendus sur le 13 Tour. Un raz-de-marée.



Une heure avant le concert, c’est archi-comble. On sent l’électricité dans l’air. Tous les regards sont braqués vers l’étrange ovni qui fait office d’écran géant, hypnotisés, comme dans Rencontres du troisième type. À 20h45 pétantes, le vaisseau s’allume et les "Indo fans" se retrouvent la tête dans les étoiles. Décollage. Le groupe se faufile dans la pénombre, puis dégaine Black Sky, le titre d’ouverture du 13e album, très réussi et taillé pour le live. "Le ciel est tout noir. Et je m’envole. Tout seul dans les étoiles…" Le ton est donné.

Nicola Sirkis, gilet et pantalon noirs, arbore toujours sa coiffure blonde peroxydée qui avait fait tant parler d'elle lors du premier show le 10 février dernier à Épernay. Les spectateurs n’y prêtent même plus attention. La salle se pare maintenant d'une couleur rouge et des néons façon Stranger Things illuminent l’avancée de scène. "Ce soir, je ne donne pas mon âme au diable / Ce soir viendra un marchand de sable", chante le leader d’Indochine. Ceremonia, titre très sombre et rock d’Alice & June, est l'une des nouveautés bienvenues de la setlist de la 2ème vague (le nom donné à la seconde partie de la tournée).

Nicola Sirkis joue avec son public

Les lourdes basses de 2033, titre très pop de 13 soulèvent le public. "Bercy, ça va ?" demande Sirkis avant qu’une pluie de paillettes envahisse la salle. On l'avait déjà constaté en février, le show est spectaculaire et très abouti visuellement. Sur Henry Darger, 13 enfants en uniformes, nous observent, le regard grave. On doit cette superbe création à Erwin Olaf qui a signé la pochette stylée de l’album 13. Pendant Station 13, ce sont les portraits de Lou Reed et David Bowie (en Halloween Jack) qui défilent à l’écran. Des artistes adorés par Sirkis. Les paroles leur font directement écho : "Je me raccroche à qui ? Tous mes héros sont morts".

Alice & June et À l'assaut (Des ombres sur l’O) suivent et ne ralentissent pas le tempo. Puis, le frontman d’Indochine s’adresse à la salle : "On va passer trois nuits incroyables. On se retrouve après quelques mois. Merci à ceux qui nous suivent depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans !" En regardant autour de nous, on constate en effet à quel point leur public traverse les époques. Le plus impressionnant, c'est de voir que les fans connaissent parfaitement tous les morceaux, même les plus récents.



Le premier single de 13, La Vie est belle, est désormais accueilli comme un classique. Mais la balade n’a tout de même pas la puissance nostalgique de Tes Yeux Noirs. Bercy chavire. "Allez viens là", débute Sirkis, avant de disparaître dans la fosse. Il s’aventure loin dans le public. Très loin. On n'entend plus que sa voix. Et le revoilà quelques minutes plus tard au milieu des gradins.

Un show plus politique qu'au début de la tournée

Deux mains transpercent ensuite un épais brouillard sur les écrans géants. C'est l'heure de Gloria, formidable duo avec Asia Argento. Sirkis s’allonge sur le dos, tend le bras vers la soucoupe qui le surplombe et projette l’image de la star comme prise au piège. À la fin, il lâche : "Alors Asia, le combat n’est pas perdu ?" Une référence sans doute au combat de l’actrice italienne contre le harcèlement sexuel depuis ses accusations de viol contre Harvey Weinstein.



Le show est beaucoup plus engagé et politique qu’au début de la tournée. Avant de débuter Kimono dans l’ambulance, Nicola Sirkis rend ainsi hommage aux victimes des attentats du 13-Novembre à Paris ("Nous les oublierons jamais"), ainsi qu’à celles de Bruxelles et Londres. Puis, quelques minutes plus tard, il demande au public de faire un gros doigt d’honneur à Donald Trump lorsque celui-ci apparaît à l’écran.



L’occasion de jouer un titre de circonstance, Trump le monde, entre reggae et rock. Derrière, ça enchaîne : Little Dolls, Song For a Dream, Un été français, et le medley Club 13, toujours aussi survolté avec Canary Bay et Kill Nico.

Face au harcèlement sexuel et moral, merci de votre résistance" Nicola Sirkis Partager la citation





Le public n’aura pas le temps de retrouver ses esprits et surtout sa voix avec le premier rappel. J’ai demandé à la lune débute et le temps s’arrête. L’AccorHotels Arena entier entonne les paroles, les portables sont allumés. Un grand moment de douceur. "On a préparé aussi quelques vieilleries", prévient alors Sirkis. Et voilà La Chevauchée des champs de blé, une pépite extraite de l’album 7.000 danses paru en 1988. Belle surprise.

Un autre titre ancien, mais bien plus connu, refait son apparition dans cette 2ème vague, et quel titre : 3ème sexe. Le texte n’a rien perdu de sa pertinence, ni de sa force à l’heure où les actes et agressions homophobes se multiplient. Après cette hymne à la tolérance, Indochine poursuit avec une version surpuissante de College Boy, autre morceau engagé. Sirkis déclare en intro : "Face au harcèlement sexuel et moral, merci de votre résistance".



En guise de feu d’artifice : Trois nuits par semaine, L’Aventurier (toujours imparable) et Cartagène transforment définitivement la salle en karaoké géant et offrent un ultime bain de foule à Sirkis. "Espérons qu’on va tenir jusqu’à samedi", avoue ce dernier, épuisé à l’issue des 2h30 d’un show monstre. Les fans, eux, sont déjà prêts à embarquer de nouveau dans le vaisseau Indo... vers l'infini et l'au-delà.