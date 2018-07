et AFP

Le chiffre fait froid dans le dos. Plus d'une personne sur deux se définissant comme homosexuelle, bisexuelle ou transsexuelle, a été victime d'une agression à caractère homophobe au cours de sa vie. Précisément, 53 % des LGBT, selon une étude de l'Ifop dévoilée ce mercredi 27 juin par France Info.



Parmi les faits répertoriés : insultes (28%), attouchements ou caresses à caractère sexuel (24%), menaces de révéler l'orientation sexuelle à des proches, collègues ou voisins (18%), ou viol (11%). Toujours selon cette enquête réalisée pour la Fondation Jean Jaurès et la Dilcrah, l'écart entre les hommes et les femmes est faible face aux agissements.

C'est dans l'agglomération parisienne - qui abrite le quartier du Marais où sont concentrés la majorité des bars et boîtes de nuit gays - que se produisent le plus ces agissements, à la différence des milieux ruraux, moins concernés par ces agressions. Les faits se produisent le plus souvent dans l'établissement scolaire, puis les transports ou la rue, vient ensuite le lieu de travail, au sein de la famille ou sur les réseaux sociaux, précise l'étude.

Davantage de sanctions judiciaires ?

À la question de savoir si les sanctions judiciaires doivent être aussi sévères pour des propos homophobes que des propos racistes ou antisémite, 87 % des personnes LGBTQ s'y disent favorables.



Ces résultats, dévoilés à trois jours de la "Marche des Fiertés", seront présentés ce mercredi 27 juin à Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. En mai, SOS Homophobie avait relevé que pour la deuxième année consécutive, le nombre d'actes homophobes avait augmenté en 2017.



L'étude a été réalisée par l'Ifop, avec un questionnaire en ligne du 23 mai au 6 juin 2018, auprès de 994 personnes homosexuelles, bisexuelles et transgenres, selon la méthode des quotas.