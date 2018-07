publié le 30/06/2018 à 14:07

Les murs du Grand Studio RTL ont littéralement vibré lors de leur passage. Indochine s’est produit pour la première fois dans nos locaux de Neuilly-sur-Seine. Un événement exceptionnel où le groupe a interprété ses plus grands tubes et les morceaux de son dernier album 13.



Avec pour premier single La vie est belle publié en juin 2017, leur nouvel opus sorti en septembre dernier connaît un succès retentissant. Certifié triple disque de platine (avec plus de 300.000 copies vendues), leur album a été numéro 1 des ventes en France, en Belgique et en Suisse. Un engouement qui ne faiblit pas auprès des fans au fil du temps.

La venue du groupe français dans le Grand Studio est aussi l’occasion de fêter le succès de leur tournée "13 Tour". Avec déjà 450.000 billets vendus, l’événement connaît un fort retentissement à travers la France.

En cette période estivale, Indochine se produira dans plusieurs festivals avant de donner une nouvelle série de concerts jusqu'à la fin de l’année. Ils joueront notamment du 14 au 17 novembre 2018 à l'AccorHotels Arena de Paris.

L'affiche de la nouvelle tournée d'Indochine Crédit : Indochine

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.