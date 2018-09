publié le 13/09/2018 à 14:02

Nicola Sirkis, le meneur du groupe français Indochine, est passé au grill du "Vrai/Faux" d'À la bonne heure sur RTL ce 13 septembre. Le concept est très simple : des rumeurs sont présentées au chanteur et il doit expliquer si celles-ci sont fondées ou non.



La première affirmation concernait un projet pour les 40 ans du groupe Indochine. "Pour les 40 ans d'Indochine, qui seront célébrés en 2021, Nicola Sirkis réfléchit à une immense tournée durant laquelle le groupe resterait plusieurs jours dans chaque ville et, au programme chaque soir, des titres différents", annonçait Stéphane Bern.

Le leader d'Indochine, blond depuis le début de la tournée 13 en février 2018, a répondu par l'affirmative : "On y réfléchit, c'est vrai. Dans les calculs de timing c'est très compliqué parce qu'il y a treize albums, ça fait beaucoup de chansons, 170 en tout, précisait Nicola Sirkis. en tout il faut être au moins quatre soirs par lieu pour faire toutes les chansons en intégrale."

Pourra-t-on acheter un billet groupé pour assister à cette rétrospective totale ? "C'est le problème, je réfléchis à ça, annonçait le chanteur. C'est compliqué... ou alors on peut jouer 12 heures de suite !"