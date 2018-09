VIDÉO - Indochine dévoile le clip de "Song for a Dream", une errance poétique

publié le 13/09/2018 à 18:32

Chose promise, chose due. Le groupe mené par Nicola Sirkis, Indochine, a dévoilé ce 13 septembre 2018 un nouveau clip. Il s'agit d'une vidéo qui accompagne la chanson Song For A Dream, quatrième extrait du dernier album du groupe 13.



Si le titre est anglais, Nicola Sirkis chante en français et le clip, lui, sent bon le désert chilien. Le film réalisé par Cristian Jiménez raconte une errance d'un couple joué par Giannina Fruttero et Nicolás Durán.

La vidéo commence comme un road-trip où, une fois encore, Indochine casse les codes du genre avec une héroïne enceinte conduit une voiture et montre ses connaissances en mécanique. Rapidement, le couple quitte la légèreté pour aborder un voyage plus pénible, une sorte d'exil. Il cherche de la nourriture sur les cactus et marche sous un soleil pâle et écrasant jusqu'à, enfin, trouver un point d'eau, une oasis de paix où le clame, l'amour et la poésie peuvent s'exprimer librement.