Indochine annonce deux nouvelles éditions limitées de leur album "13"

publié le 14/11/2018 à 19:14

Si vous avez un "Indofan" dans votre entourage, puisque Noël approche à grands pas, ou que vous voulez vous faire un petit plaisir, Indochine est là pour vous. Le groupe mené par Nicola Sirkis vient de dévoiler sur son site officiel et ses réseaux sociaux la mise en vente de deux coffrets collector de leur dernier album 13.



Ces deux objets, très précieux pour les collectionneurs, seront disponibles à partir du 16 novembre 2018. L'Edition Box Collector comprendra 3 CD (l’album, l'album en version instrumentale et 2 titres bonus et 4 titres live du 13) et 1 DVD (3 films inédits réalisés par Nicola Sirkis : Gloria, le clip, avec Asia Argento en version française et italienne et le film Kimono dans L’Ambulance, avec Diane Rouxel, Béatrice Dalle...).

La boîte contiendra aussi un book photos de 52 pages, un Pop-up et même une boîte de 15 crayons de couleurs 13. 500 exemplaires avec des cartes dédicacées par le groupe ont déjà été toutes réservées.

L'autre édition, baptisée Digisleeve comprendra les 3 CD et le DVD ainsi qu'un livret de 24 pages. Comptez 50 euros pour le premier coffret et 20 euros pour le second.

Deux nouvelles éditions de l’album ’13’, à tirage limité, seront disponibles vendredi !

Box Collector (3 CD + 1 DVD) et Digisleeve (3 CD).

En savoir plus / précommandes https://t.co/VOTOApc7GH#Indochine13#IndochineRecords pic.twitter.com/Y6zVeEzeAY — Indochine (@indochinetwitt) 14 novembre 2018