Françoise Hardy : le titre émouvant qu'elle a destiné à son grand amour Jacques Dutronc

Ces dernières semaines, Eric Jean-Jean a consacré un focus exceptionnel et inédit en 3 volets à l'une des plus grandes chanteuses françaises : Françoise Hardy. Plus de 50 ans de carrière, de nombreux succès, mais aussi des rencontres et des amours dont celui partagé avec un autre grand artiste, Jacques Dutronc. Une histoire qui a inspiré à Françoise Hardy certains titres, comme Rendez-vous dans une autre vie, sorti en 2012.

Ensemble depuis 1967, et après de nombreux titres chantés en duo (Brouillard dans la rue Corvisar, Puisque vous partez en voyage...), Françoise Hardy et Jacques Dutronc décident de se séparer en 2000. Mais la chanteuse n'oubliera jamais son grand amour. Pour célébrer ses 50 ans de carrière, Françoise Hardy revient en 2012 avec un roman, débuté il y a 30 ans, mais surtout avec un nouvel album, L’amour fou.



Dans ce disque, 10 chansons sont au programme. C'est elle qui a écrit presque tous les textes, sauf deux : l'un est un poème de Victor Hugo, l'autre est rédigé par Julien Doré. Pour les mélodies, on retrouve certains de ceux qui avaient déjà collaboré sur ses deux derniers albums comme Calogero ou Thierry Stremler.

Un dernier titre destiné à Jacques Dutronc

Mais dans ce dernier album, c'est surtout la chanson de fin que l'on retient : Rendez-vous dans une autre vie. C’est une mélodie de François Maurin que Françoise Hardy n’avait pas gardée pour son précédent album, mais qu’elle n’avait pas non plus oubliée.

Et cela faisait longtemps qu’elle avait envie d’écrire sur l’idée d’un rendez-vous dans une autre vie. Même si elle n’y croit pas véritablement, elle ne l’exclut pas pour autant. Pour elle, cette vie après la mort permet de faciliter la séparation avec ceux qu’on aime. Difficile de ne pas y voir un signe pour Jacques Dutronc.