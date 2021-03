publié le 18/03/2021 à 16:31

C'est un long entretien sur son combat contre la maladie qu'a accordé Françoise Hardy à Paris Match. Dans les colonnes du média, elle explique qu'elle ne pourra "plus jamais rechanter" après les traitements contre son cancer du pharynx et son cancer lymphatique.

"Comme, grâce aux rayons et à une immunothérapie, je suis devenue sourde d'une oreille et j'ai la tête asséchée - gorge, nez, bouche - je ne pourrai jamais rechanter", explique Françoise Hardy à Paris Match, avant de poursuivre : "Mais ça ne me tourmente pas." En 2019, la chanteuse se confiait sur RTL sur ses craintes de ne plus pouvoir chanter à la suite de ses traitements contre la maladie : "Les effets secondaires de la radiothérapie sont épouvantables et là je passe vraiment par une période extraordinairement difficile (...) Je ne suis pas sûre d'arriver à chanter à nouveau".

"Aujourd’hui, c’est pire, bien plus concret. Privée de salive depuis trois ans par 45 séances de radiothérapie, j’ai en permanence des détresses respiratoires, des crises d’étouffement et de suffocation, sans parler des hémorragies nasales interminables", décrit Françoise Hardy de nouveau dans Paris Match.

Un plaidoyer pour l'euthanasie

Dans la suite de son entretien, Françoise Hardy révèle qu'elle est pour le droit à l'euthanasie en France en expliquant qu'elle n'a "pas peur de mourir", "mais très peur de souffrir". "Quand mon état deviendra encore plus insupportable, je n’aurai, hélas, pas le soulagement de savoir que je peux me faire euthanasier. La France est inhumaine sur ce plan-là", conclut la chanteuse de 77 ans.