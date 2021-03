Le plaidoyer bouleversant de Françoise Hardy pour l'euthanasie

publié le 30/03/2021 à 11:17

Un an et demi après avoir annoncé sur RTL que plus jamais elle ne pourrait chanter, Françoise Hardy publie Chansons sur toi et nous, un recueil de tous ses textes agrémenté de ses commentaires. La chanteuse de 77 ans se dit épuisée par des années de maladie, notamment un cancer du larynx qui a nécessité des séances de radiothérapie ces derniers mois. Françoise Hardy désormais sourde d'une oreille explique au micro de RTL son quotidien qui empêche tout retour à la chanson et évoque son désir d'avoir recours à l'euthanasie.

"Pour m'alimenter ça prend 6 heures par jour, confie Françoise Hardy. Le reste du temps, je réponds aux mails, je fais des soins médicaux importants, je suis complètement asséchée de partout à cause des rayons. Ils m'ont traversé 45 fois la tête. Ils ont brûlé mes glandes salivaires..."

La chanteuse se dit en faveur de l'euthanasie. "À partir d'un certain moment où il y a beaucoup trop de souffrance et où il n'y a aucun espoir, il faut abréger les souffrances. C'est la moindre des choses. C'est humain. Ma mère a eu la maladie de Charcot qui est absolument insupportable. Ma mère a pu, avec ma complicité, se faire euthanasier. De savoir que son médecin pourrait l'aider et faire en sorte qu'elle soit euthanasiée quand elle ne voudrait plus continuer à vivre cette horrible maladie. Ça a été un confort extraordinaire. Il faut que la France en fasse autant. Il faut faire cette loi."

Serait-elle prête à demander de l'aide pour mourir ? "Bien sûr, sauf qu'on n'en trouve pas, regrette-t-elle. Je suis dans un état de souffrance vraiment cauchemardesque la plupart du temps..."