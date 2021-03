Quand Françoise Hardy interprétait des chansons signées Patrick Modiano

publié le 30/03/2021 à 10:49

Dans son livre qui vient de sortir et qui a pour titre Chansons sur toi et nous, Françoise Hardy commente les textes qu’elle a écrits, et il lui arrive d’évoquer d’autres auteurs qui ont travaillé avec elle… Elle cite notamment Patrick Modiano, devenu cet immense écrivain, prix Goncourt puis prix Nobel de littérature…

Bien avant cela, à l’âge de 21 ans, Patrick Modiano menait de front l’écriture de son premier roman et l’écriture de chansons. Il avait pu faire passer ses textes à un auteur qui travaillait pour Bardot et Hardy, via Anna Karina une amie de sa famille. C’est comme ça que Françoise Hardy est tombée sur ce premier texte signé Modiano, qu’elle a immédiatement enregistré : Étonnez-moi Benoît, joli succès de 1969. Ce qu’on connaît moins, ce sont les trois autres textes que Patrick Modiano a donnés dans la foulée à Françoise Hardy dont Je fais des puzzles, une des pépites de l’album Soleil sorti en 1970. Album dans lequel on trouve cette autre chanson écrite par Patrick Modiano pour Hardy : San Salvador, sur un air folklorique très connu…

On trouve ces pépites dans les recoins du répertoire de Françoise Hardy… Le troisième texte pour Hardy s’appelle À cloche-pied sur la grande muraille de Chine, c’est une adaptation seulement sortie à l’étranger. Par ailleurs, on trouve deux chansons signées Modiano chez Régine, et Sheila a failli chanter du Modiano (Les romans-photos) mais son producteur Claude Carrère s’y était opposé au dernier moment, il trouvait le texte trop sombre, il ne voulait pas que la fille, à la fin, se jette sous le métro…