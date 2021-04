publié le 07/04/2021 à 15:41

"Il faut se mettre à la place de ceux qui souffrent trop", assure Françoise Hardy avec conviction quant aux débats autour de l’euthanasie. La chanteuse âgée de 77 ans est d’ailleurs revenue sur son cas personnel.

Françoise Hardy avait déjà demandé de l’aide pour ne plus souffrir : "C’est absolument épouvantable, mais pour le moment j’assure. J’arrive à me faire à manger. Tant que je peux faire ça, ok ! Mais si ça devient encore pire, si je suis affaiblie au point de ne plus pouvoir rien faire, moi je penserais sérieusement à l’euthanasie. Je ne peux pas rester comme ça à attendre que la mort arrive, parce que je ne peux plus vivre. Je ne peux plus faire les choses que ma vie requiert."

La chanteuse a toujours défendu farouchement le droit à mourir dans la dignité. Et quand on lui demande à quand remonte son engagement pour l’euthanasie, Françoise Hardy répond alors : "Je ne sais pas si on peut parler d’engagement mais j’ai toujours été tout à fait favorable à l’euthanasie depuis, peut-être, mes 15 ans."

Un acte d'amour

> ON EST FAIT POUR S'ENTENDRE - Flavie Flament reçoit Françoise Hardy

La mère de Françoise Hardy a eu la maladie de Charcot qui est une maladie incurable. Elle l'a accompagnée jusqu'à la fin. "Le médecin de ma mère lui avait dit : 'Madame Hardy, le jour où vous le déciderez, vous me le dîtes et vous pourrez compter sur moi'. Il lui a envoyé, le jour où elle l’a décidé, un médecin hospitalier. Celui-ci devait élaborer avec moi une sorte de scénario pour que le médecin légiste ne se doute de rien et fasse le nécessaire."



Pour Françoise Hardy, c'était un acte d’amour et elle n'a en aucun cas pensé à la loi à ce moment-là. "Je ne me posais absolument pas la question d’outrepasser la loi ! C’était la volonté de ma mère et c’était tellement compréhensible. Je comprenais très bien. Je trouve qu’il y a des conditions de vie qui sont invivables, c’est le cas de le dire, et il faut avoir la possibilité d’arrêter sa vie !"

Un sujet auquel Françoise Hardy a été sensible, à travers la maladie de sa maman, mais aussi avant même qu'elle rencontre elle-même des souffrances.

"À cette époque-là déjà on avait entendu parler de Thierry Luron, on savait qu’il avait le sida. Et on a su que le médecin qui défendait l’euthanasie dans les débats télévisés ne l’a absolument pas aidé à partir en paix, c’est-à-dire à abréger ses souffrances. Moi je trouve que c’est inhumain ! Pour qu’un médecin refuse cela, c’est inhumain. Maintenant j’ai compris, depuis, qu’un médecin risquait beaucoup à faire ce genre de choses."

Demander de l’aide pour ne plus souffrir ? "Moi ça m’est déjà arrivé de le demander ! Quand je me suis réveillée en 2015 à l’hôpital et que j’avais vraiment failli mourir, les médecins avaient prévenu Thomas, et puis Thomas devait prévenir son père que c’était la fin. Quand je suis revenu à moi, il fallait qu’on m’administre des chimiothérapies, et puis à nouveau une immunothérapie que je savais bien supporter. J’avais donc demandé à un médecin s’il accepterait de m’aider à partir si jamais ça ne fonctionnerait pas."

Mais on lui a alors répondu que c’était excessivement compliqué. "C’est là où j’ai compris qu’un médecin risquait beaucoup trop de choses à faire cela" ajoute-t-elle. Et à ceux qui sont opposés à l’euthanasie, Françoise Hardy répond : "Il faut se mettre à la place de ceux qui souffrent trop !"