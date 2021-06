Il y a pile 56 ans, le 16 juin 1965 Bob Dylan poussait la porte des studios Columbia à New York, pour enregistrer cette chanson : Like a Rolling Stone.

Malgré sa longueur de plus de 6 minutes, les paroles ne sont qu’un court extrait d’une nouvelle de plus de 10 pages écrites par Bob Dylan sur le thème de la revanche, l’histoire d’une femme de la haute société, tombée en disgrâce.

C’est aussi un texte rempli de colère et à la fin des années 80, un autre géant : David Bowie, a proposé une version orageuse de cette chanson. Bowie l’a enregistrée à Los Angeles avec les musiciens de Bryan Adams. La bande est restée dans un tiroir jusqu’à ce qu’il l’offre à son guitariste mythique Mick Ronson qui, dans les derniers mois de sa vie, préparait un album autour de ses amis. Mick Ronson a eu le feu vert de Bowie pour rajouter encore un peu plus d’électricité avec sa guitare. Ça réveille, et c’est notre pépite du jour : David Bowie interprète Like a Rolling Stone de Bob Dylan.

Si Bob Dylan restera celui qui a inventé la folk rock en branchant sa guitare, David Bowie propose-là une version 100% rock de la chanson Like a Rolling Stone. On trouve le morceau dans l’album posthume Heaven and Hull du guitariste Mick Ronson, un album rare. Du coup cette reprise par Bowie a été rééditée dans une compilation sortie en 2018.