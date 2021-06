Paul McCartney : découvrez sa reprise de "Bring it on Home to me" de Sam Cooke

Célébrons l’artiste du jour : Paul McCartney a 79 ans ce 18 juin. Bon anniversaire à l’enfant de Liverpool ! Et on va se faire plaisir en écoutant une reprise magnifique.

Parmi les sources d’inspiration de ce génie il y a la musique afro-américaine, la Soul. McCartney admire le pionnier Sam Cooke et particulièrement un de ses morceaux sortis en 1962 : Bring it on Home to me. Paul McCartney l’avait mis dans son album de reprises en 1988, et en 2006 il a enregistré une autre version en compagnie de 2 voix de légendes : George Benson et Al Jarreau. C’est notre pépite du jour : le trio Benson, Al Jarreau et McCartney sur ce gospel blues de Sam Cooke.

On trouve cette version de Bring it on Home to me dans l’album Givin’ it up de George Benson et Al Jarreau. Pour la petite histoire, la femme de Paul McCartney adorait Al Jarreau. McCartney ne le connaissait pas et ils étaient passés en studio pour le rencontrer et saluer leur ami George Benson. Ce jour-là, ils enregistraient la chanson de Sam Cooke et l’ex-Beatles n’a pas pu résister : il n’était pas du tout venu pour chanter, mais il les a rejoints au micro, ils ont improvisé, voilà comment on donne naissance à un moment de grâce.