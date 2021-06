Crédit : GETTY IMAGES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Stevie Wonder, le 19 avril 2020

Comment Stevie Wonder a permis à Nino Ferrer de créer "Mirza"

Dans la catégorie "Rendons à César ce qui lui appartient", voici Mirza, chanson écrite et composée par Nino Ferrer, sortie en 1965. Ce qu’on sait moins c’est que Nino Ferrer s’est mis à chercher Mirza en improvisant à partir d’un morceau qu’il avait déjà entendu. On ne parle pas d’une adaptation mais d’une source d’inspiration. Le morceau en question date de 1962, il s’appelle La la la la la, interprété à l’époque par un gamin de 12 ans : Stevie Wonder.



C’est la chanson qui a servi de point de départ à Nino Ferrer pour créer Mirza. Et cette mélodie est même arrivée en France un an avant que Nino Ferrer ne s’en inspire. Sur un 45 Tours de 1964, on trouve la chanson La la la la la. La chanteuse s’appelait Jocelyne.

Morale de cette petite histoire : sans Jocelyne et surtout sans Stevie Wonder, il n’y aurait pas eu Mirza de Nino Ferrer.