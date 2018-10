publié le 05/10/2018 à 09:15

De nombreuses personnalités sont présentes pour rendre un dernier hommage appuyé à Charles Aznavour décédé lundi 1er octobre à l'âge de 94 ans. Le Premier ministre arménien sera parmi les 200 personnalités invitées à suivre la cérémonie en personne ce vendredi 5 octobre 2018 à Paris. Nikol Pachinian sera aux côtés d'Emmanuel Macron, qui prononcera l'éloge funèbre du chanteur dans la cour des Invalides, a précisé le palais de l'Élysée.



L'hommage national débutera à 10 heures par le passage en revue des troupes par le chef de l'État, qui sera accompagné de son épouse Brigitte. Le cercueil du chanteur sera présenté recouvert du drapeau français. Les anciens présidents de la République ainsi que les représentants des corps constitués ont été invités à cette cérémonie à laquelle assisteront aussi des représentants de la communauté arménienne et du monde culturel, selon l'Elysée.

Le public est également convié, les personnes intéressées devant se présenter avant la cérémonie à l'entrée des Invalides, place Vauban. Avec l'accord de la famille, l'Élysée avait annoncé le lendemain de la mort de l'artiste qu'un hommage national serait rendu à Charles Aznavour, ainsi que cela avait été fait pour de grandes personnalités françaises comme Simone Veil ou Jean d'Ormesson en 2017. Il diffère de l'hommage populaire qui avait été rendu le 8 décembre 2017 à Johnny Hallyday en présence d'une immense foule dans les rues de Paris puis dans l'église de La Madeleine.

Suivez l'hommage national en direct

10h48 - C'est désormais à Emmanuel Macron de prendre la parole. "Charles Aznavour aurait voulu vivre un siècle, il se l’était promis, il nous l’avait promis comme un ultime défi lancé à la vie, a lancé le chef de l'État. (…) L’âge ne l’avait privé de cet appétit de rire, de créer, de chanter mais à quelques encablure du seuil, la mort est venu le cueillir sans bruits, et nous avons été triste car nous n’avions pas l’habitude que sa volonté légendaire ne s’accomplisse pas".



10h39 - "Cher maître, cher Aznavour, vous avez tellement bien écrit ce à quoi aspire la jeunesse arménienne, je tiens à vous promettre que je ferais tout pour mettre en œuvre votre rêve, je tiens à affirmer que je suis voué sans réserve pour une Arménie libre et heureuse, ce sera la réponse à ce travail que vous avez effectué. Repose en paix cher maître, a conclu le Premier ministre.



10h34 - "Nous sommes ici pour témoigner notre profond respect au grand maître de la chanson française, Charles Aznavour ; il a accéléré ou ralenti la respiration de dizaines de millions de gens, briller les yeux de centaines de milliers de personnes, et ce 1er octobre (…) a marqué un chagrin inconsolable sur le visage des gens, a déclaré le Premier ministre arménien. (...) Il a donné un nouvel élan à la fierté arménienne, il a pu vivre les joies et les malheurs de son peuple. C’est pour cette raison qu’il a été déclaré héros national de l’Arménie".



10h24 - Le cercueil du chanteur, recouvert d'un drapeau tricolore, est arrivé au son du duduk, un hautbois traditionnel arménien. Un son grave, mélancolique et émouvant a envahi les Invalides.

Le joueur de duduk lors de l'hommage à Charles Aznavour

10h18 - Emmanuel Macron et son homologue arménien Armen Sarkissian ont salué les membres de la famille Aznavour avant de prendre position pour que la cérémonie officielle commence.



10h14 - La Marseillaise retentit au sein de la cour. Les deux dirigeants passent en revue les troupes postées le longs des arcades de pierres blanche des Invalides.



10h10 - Emmanuel Macron et son épouse Brigitte viennent d'arriver place des Invalides. Le président de la République est accompagné du Premier ministre arménien et ils marchent côte à côte.

Armen Sarkissian et Emmanuel Macron





9h51 - Le cortège présidentiel est en approche. Armen Sarkissian, le président de l'Arménie est arrivé, tout comme Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien.



9h46 - Les grilles des Invalides sont désormais fermées au public. Les fans, ne peuvent plus entrer dans la cour, mais pourront suivre la cérémonie sur un écran géant.



9h40 - "Tous les Français ont été stupéfaits [d'apprendre son décès]. Il donne surtout une magnifique leçon à la jeunesse, enfant de réfugiés, il est devenu une star mondiale à force de travail, en y croyant. Charles est un magnifique exemple pour la jeunesse d'aujourd'hui", confie Jack Lang, l'ex ministre de la Culture.

Marine Le Pen et Michel Drucker à l'hommage national rendu à Charles Aznavour vendredi 5 octobre 2018 Crédit : Eric FEFERBERG / AFP

9h37 - On entendra La Marseillaise, mais aussi l'hymne arménien résonner dans la cour des Invalides pendant la cérémonie. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian sera aux côtés du président de la République, qui prononcera l'éloge funèbre de Charles Aznavour dans la cour des Invalides.



9h30 - Parmi les stars présentes à la cérémonie, Jean-Paul Belmondo, Michel Drucker, Eddy Mitchell, Mireille Mathieu et Laurent Gerra. Pas moins de 200 personnalités ont été invitées à cet hommage national.

Mireille Mathieu à l'hommage national rendu à Charles Aznavour vendredi 5 octobre 2018 Crédit : Eric FEFERBERG / AFP

9h25 - Les enfants du chanteur (Katia, Seda, Charles, Mischa et Nicolas) porteront le cercueil de l'artiste sur la musique d'Emmenez-moi.



9h21 - L'organisation de la cérémonie, débutera à 10 heures par le passage en revue des troupes par Emmanuel Macron, qui sera accompagné de son épouse Brigitte. Le cercueil du chanteur, décédé lundi 1er octobre à l'âge de 94 ans, sera recouvert du drapeau français.

09h15 - Bienvenue à tous. Suivez avec RTL l'hommage national rendu à Charles Aznavour ce vendredi 5 octobre.