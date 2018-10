publié le 04/10/2018 à 09:48

Aznavour toujours. Avant l'hommage aux Invalides attendu le 5 octobre, celui de l'un de ses fils, Misha qui publie dans Paris Match un message extrêmement touchant.



Le message d'un fils à son père, dont "les larmes restent prisonnières, quelque part, dans le flot tiède de mes veines, dans le dédale de mon esprit. Je ne réalise pas. La maison est toujours là, dressée au milieu des oliviers. Le mistral souffle, violent."

"Sur les ondes, ta voix passe en boucle, poursuit-il. Des gens parlent de toi, de ce que tu as été, de ce que tu as réalisé. J’entends des pleurs, de la tristesse. Et moi, au milieu de ces maux, je suis comme un étranger."

"Peut-être que, si je pleurais, tu disparaîtrais à jamais, écrit Misha Aznavour. Garder ma peine, ce flot de larmes, peut-être est-ce une manière de te garder encore un peu près de moi ? Des mots d’amour, certes, on s’en est peu dit, pudeur oblige, mais combien t’en ai-je écrit ! Tout était raison depuis toujours. Dès mon plus jeune âge jusqu’à l’âge adulte, des lettres et des missives, d’amour filial. Alors, je n’ai pas de regrets."

Je ne saurais te dire adieu, mon père, adieu mon ange, mon amour Misha Aznavour à son père Partager la citation





"Certains, continue-t-il, passent à côté de ceux qu’ils aiment en se demandant s’ils se sont bien compris. Moi, je t’ai compris".



Et de conclure : "Si les larmes ne jaillissent pas de la source de mon cœur, c’est que tu es pour toujours auprès de moi. Je ne saurais te dire adieu, mon père, adieu mon ange, mon amour. Puisque je suis fait de ta propre poussière, tu voyages en chacune de mes pensées. Tout en moi n’est qu’amour de toi. Et l’amour ne meurt jamais."



C'est magnifique ! En texte illustré par toute une série de photos d'Aznavour entourés de ses enfants... Il en a eu 6 rappelle Paris Match. Un papa poule qui, malgré les tournées et les mois sur la route, est toujours resté attentif à ses enfants. Un patriarche aussi, qui adorait réunir autour de lui son clan comme tous ces êtres issus de peuples persécutés. Il avait d'ailleurs l'habitude de dire "sans ma cellule familiale je suis perdu".

Des photos de Johnny Hallyday et Charles Aznavour en slip

Autre photo qui vaut le détour : ce cliché d'Aznavour aux cotés de Johnny Hallyday en maillot de bain. Mais pas les maillots de bain d'aujourd'hui, non, nous sommes en juillet 1962. Le slip est donc un peu long façon culotte de grand-mère, rayé et bien moulant.



Johnny, tondeuse à la main se marre aux cotés de Charles dans sa maison de Mougins. À l'époque, Hallyday n'a que 19 ans, il a fait la rencontre d'Aznavour quelques mois plus tôt, qui l'a pris sous son aile et lui offrira, rappelle Paris Match, l'un de ses premiers succès : Retiens la nuit.



En décembre dernier, Aznavour avait choisi de ne pas se rendre aux obsèques de son ami. "J'ai décidé, avait-il confié, de lui dire adieu à la façon arménienne. Quand on perd un être cher, on prend le deuil pour 40 jours".



Aznavour, Hallyday, deux monuments, deux monstres de la chanson française dont certains titres sont appris à l'école, et pas forcément qu'en cours de musique.