publié le 02/10/2018 à 18:12

Depuis leur rencontre en boîte de nuit en 1966 et jusqu'au dernier souffle du chanteur lundi 1er octobre, Ulla Thorsell a toujours été aux côtés de son époux, Charles Aznavour. Peu connue du grand public, cet ancien mannequin suédois a cultivé sa discrétion, préférant rester dans l'ombre de sa légende de mari.



Lorsque Charles Aznavour fait sa connaissance, il a déjà été marié deux fois. Dans un entretien accordé à Télé 7 jours, il se confiait d'ailleurs sur ses différentes unions : "J'ai été marié trois fois.

La première fois, j'étais trop jeune. La deuxième, j'étais trop bête. La troisième fois, j'ai épousé une femme qui vient d'une culture différente, plus stricte. J'ai appris beaucoup de choses, la tolérance, notamment. Elle m’a régulé, m’a mis sur de bons rails".



Avec Ulla Thorsell, Charles Aznavour a agrandi sa famille. Déjà papa de trois enfants, il a ainsi accueilli Katia, née en 1969, Misha né en 1971 et Nicolas, arrivé six ans plus tard. "Elle m'a fait beaucoup de bien. Elle est protestante, elle fait les choses différemment. Et moi je lui ai appris la folie", disait encore l'artiste au Figaro en décembre dernier, à propos de celle qui l'a accompagné jusqu'au bout.

Une épouse qu'il a réussi à "préserver"

Mais Charles Aznavour avait également expliqué lors de cet entretien pourquoi son épouse apparaissait très rarement à ses côtés lors de ses sorties publiques. "Celle qui est mon épouse depuis cinquante-deux ans, je l’ai préservée. Elle n’aime pas être vue en public, être prise en photo (...). C’est moi qu’Ulla a épousé, pas le métier. Et quand il nous arrive de sortir, elle dit que tout le monde se glue à la vedette et laisse l’autre au coin du mur. Elle a raison", avait-il ajouté.



Il y a en revanche une chose sur laquelle Ulla Thorsell n'a pas réussi à convaincre son époux : prendre sa retraite. "Je ne peux pas ne pas vivre et je vis en scène. Je suis heureux en scène et ça se voit. Je ne fais pas des sourires au public, on sent que je suis heureux d’entrer sur ce truc qui s’appelle la scène", confiait-il encore sur le plateau de C à vous sur France 5, lors de sa dernière apparition télévisée, le 28 septembre.