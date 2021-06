Diana Ross fait son grand retour musical avec "Thank You"

C'est l'événement du jour en librairie, la parution de "More Grey", le 6e et ultime tome de la saga "50 Nuances de Grey". L'auteure Erika L. James a accordé une interview exclusive à Bernard Lehut.

Le grand retour de Diana Ross avec une nouvelle chanson avant un nouvel album à l'automne et "La course folle", 3e disque du chanteur Tim Dup au sommaire du journal musical de Steven Bellery.

C'est le grand retour de Diana Ross. Elle dévoile ce 17 juin un morceau inédit, le premier depuis quinze ans : Thank You.

Diana Ross avait glissé un inédit au milieu de son disque de reprises I Love You, mais son dernier album de chansons inédites remonte à 1999, il y a 22 ans. Et le morceau qu'on découvre aujourd'hui annonce bel et bien un nouvel opus de l'ex-chanteuse des Supremes, attendu le 10 septembre prochain. Dans Thank You, elle remercie son public alors qu'elle vient de célébrer les 50 ans de son premier album solo. La légende de la Motown est de retour.

C'est Jack Antonoff qui l'a réalisé, musicien et réalisateur de 37 ans, membre du groupe Fun et complice de Lana Del Rey, Taylor Swift ou encore Lorde. Pour l'anecdote, Les Supremes ont signé leur premier contrat, en 1961, avec Berry Gordy, il y a pile 60 ans. Diana Ross a annoncé quelques concerts l'an prochain, mais rien en France pour le moment.