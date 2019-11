publié le 20/11/2019 à 13:46

Garou est incontestablement le plus français des artistes québécois. L'artiste qui a vendu plus de 5 millions d'albums, a su s'imposer comme l'une des plus grandes voix francophones et a conquis un public de plus en plus large. Le 29 novembre prochain, le chanteur reviendra dans les bacs avec Soul City, un nouvel album en hommage à la célèbre maison de disque américaine : la Motown !



"Soul City", le nouvel album de Garou

Après plus de 5 ans d’absence discographique, Garou revient sur le devant de la scène pour présenter ce qu'il considère comme l'album de ses rêves. A l'occasion des 60 ans de la Motown créée en 1959 par le producteur Barry Gordy, le chanteur reprend les titres emblématiques du label originaire de Détroit. The Temptations, The Supremes, Marvin Gaye ou encore Stevie Wonder... autant d'artistes iconiques et de titres incontournables que l'interprète de Sous le vent s'approprie avec une puissance et une élégance rare.



Pour le choix des chansons, il a d’abord établi une liste de 30 pièces incontournables, puis a précisé le tout avec un top 15 personnel. Au final, parmi les 13 titres sélectionnés, on retrouve notamment : My Girl, Papa Was A Rollin' Stone, Ain't Too Proud To Beg et I Heard It Through The Grapevine.



Le disque se compose aussi de deux duos. Le premier, c'est avec l'américain Aloe Blacc sur Money. Pour Ain’t No Mountain High Enough, Garou a pensé à Marie-Mai, une pop star québécoise qu’il connait depuis un moment. La chanteuse avait assuré sa première partie quelques années plus tôt, lors de sa tournée en Europe.



Avec cet album festif, Garou a hâte de partir en tournée. Les premières date viennent d’ailleurs d’être annoncées. Vous pourrez donc aller l’applaudir le 25 novembre à Strasbourg, le 28 à Annecy, le 29 à Lyon, le 1er décembre à Marseille, le 03 à Bordeaux, le 06 décembre à Lille, ou encore le 11 décembre sur la scène de la salle Pleyel à Paris. Le chanteur fera également escale en Belgique avec notamment une date le 08 décembre à Bruxelles.



Son dernier album intitulé It’s Magic, certifié disque d'Or, sur lequel Garou interprétait des valeurs sûres de Noël, remonte à 2014. Quand à son dernier opus de titres inédits, c'était en 2013 avec Au milieu de ma vie. Et bonne nouvelles pour les fans du chanteur québécois : ce dernier a révélé que l'enregistrement de Soul City lui avait donné envie de refaire un disque composé d'inédits.

