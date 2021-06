Non, la Fête de la musique n'est pas annulée

Le message circule à bas bruit, mais se fait constant sur les réseaux sociaux : celui d’une annulation de la fête de la musique. À cette annonce, deux réactions possibles. D’un côté, ceux qui se disent "ah ben mince, on répète depuis deux mois avec mon groupe de flûte occitane". De l’autre, ceux qui affichent un grand sourire car ils ne supporteront pas ce guitariste débutant massacrant Un autre monde de Téléphone sur le trottoir d’en face. Finalement, tout le monde a raison, car oui, la Fête de la musique va bien se tenir, mais elle est également souvent reportée, voire annulée dans certaines communes.

Le protocole sanitaire présenté le 8 juin dernier n'a pas convaincu l'ensemble des maires français. Notamment à Dax, dans les Landes, où la municipalité a annoncé dès le 10 juin ne pas organiser d'événement cette année, à cause de règles sanitaires qui iraient à l’encontre de l’esprit populaire et spontané de la Fête de la musique.

Même chose à Agen ou Strasbourg. En cause, le protocole sanitaire mis en place par le ministère de la Culture, à peu près le même que l’année dernière : une assistance assise pour les spectacles, les concerts interdits dans la rue, les bars et les restaurants, un passe sanitaire obligatoire dans les lieux accueillant plus de 1.000 personnes et toujours un couvre-feu à 23 heures.

Un test grandeur nature du monde post-coronavirus

Cette année, la fête de la musique pourrait s'appeler "j’allume la radio et je danse dans mon salon". À la place, beaucoup de villes privilégieront des concerts organisés, voire repousseront l’évènement comme à Toulon. Sur Twitter, la ville a expliqué que la Fête de la musique se tiendra quand "les rassemblements festifs et populaires pourront se tenir".

L'année dernière, notamment à Paris, la Fête de la musique représentait le premier grand événement populaire de l'après-confinement, même encadré, avec des images de foules dansantes, de verres partagés, de masques non-portés. Difficile de maintenir ces règles sanitaires quand la fête est là. Le 21 juin prochain prendra alors des airs de test grandeur nature.