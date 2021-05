Quand Bob Dylan chantait "Yesterday" en présence de son ami George Harrison

publié le 24/05/2021 à 11:57

C’est aujourd’hui l’anniversaire d’une légende de la musique : Bob Dylan a 80 ans ce 24 mai 2021… Ces 30 dernières années, Dylan s’est construit une véritable discographie parallèle, en publiant régulièrement des archives, des enregistrements pirates, des titres inédits, des moments de studio qu’on ne retrouve pas sur ses albums… Bref, une mine d’or. Il y a déjà 15 volumes, le dernier en date est sorti en début d’année et il dévoile une séance d’enregistrement que les fans considèrent comme mythique…

Le 1er mai 1970, Bob Dylan avait réservé le studio B des disques Columbia à New York, et son ami Beatles George Harrison l’avait rejoint pour un échange musical, un moment de plaisir. Leur idée n’était pas de graver un disque, l’ambiance était relâchée, la technique imparfaite, mais les micros tournaient… Et au cours de la session, Bob Dylan s’est lancé avec les musiciens dans une reprise improvisée de la chanson Yesterday des Beatles, devant George Harrison quelques semaines après l’annonce de la séparation des Beatles. C’est une des raretés du coffret Bob Dylan 1970.